Група шахраїв із Запоріжжя привласнила майже півмільйона гривень переселенців

Кіберполіцейські викрили трьох зловмисників, які під виглядом виплати фінансової допомоги ВПО виманювали фінансові дані, отримували несанкціонований доступ до інтернет-банкінгу і виводили кошти з рахунків. Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду. Обвинуваченим загрожує до 15-ти років ув’язнення.

У червні 2023 року оперативники кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили трьох членів шахрайського угруповання, які наживалися на внутрішньо переміщених особах.

Для реалізації своєї схеми 28-річний мешканець Запоріжжя створив фейковий телеграм-акаунт одного з українських банків. До реалізації злочинного плану він залучив ще двох знайомих жителів обласного центру: 43-річну жінку та 21-річного чоловіка.

Під приводом надання фінансової допомоги нібито від держави та міжнародних організацій зловмисники виманювали у внутрішньо переміщених осіб персональні банківські дані та коди доступу з смс-повідомлень. Ці відомості фігуранти використовували для отримання доступу до інтернет-банкінгу потерпілих і привласнення заощаджень громадян.

Поліцейські провели 9 обшуків на території Запорізької області за місцями мешкання та реєстрації членів угруповання та вилучили ноутбуки, мобільні телефони, майже 50 сім-карток операторів мобільного зв’язку та банківські картки.

Організатору злочинної групи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його співучасників суд відправив під домашній арешт.

У ході розслідування поліцейські встановили, що за понад рік злочинної діяльності зловмисники ошукали 63 особи, у тому числі волонтерів. Загальна сума збитків майже 400 тис. грн.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального Кодексу України. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кіберполіція радить: перевіряйте інформацію про можливі грошові виплати на офіційних ресурсах.

Поліція Києва