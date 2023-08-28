На Миколаївщині судитимуть трьох членів злочинного угруповання онлайн-шахраїв

Первомайською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактом заволодіння та закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений повторно, організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що 37-річний засуджений за шахрайські дії, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній Миколаївщини, продовжив свою злочинну діяльність. До шахрайської схеми він залучив ще двох співучасників – 42-річного засудженого цієї ж виправної колонії та свою 38-річну співмешканку, яка проживає у Первомайську.

Зловмисники свідомо обманювали громадян, продаючи їм неіснуючий товар: дрова, будівельні матеріали та добрива, з фейкових торгівельних онлайн-майданчиків та в соціальній мережі. Від покупців вони вимагали і отримували повну або часткову оплату на банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.

У такій спосіб зловмисники ошукали 18 громадян із різних регіонів України майже на понад 130 тисячі гривень.

У ході обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання спільниці правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи шахраїв.

За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Первомайського райвідділу поліції.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура