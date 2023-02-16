На Закарпатіі затримали п’яного водія, який скоїв смертельний наїзд на жінку

Вчора, 15 лютого, о 18:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на вулиці Духновича у селі Нове Давидково Мукачівського району.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції та слідчі Головного управління поліції області. Провівши всі необхідні першочергові слідчі дії правоохоронці встановили попередні обставини, за яких сталася аварія.

Відомо, що 26-річний місцевий житель, рухаючись на своєму автомобілі «ВАЗ 2106», здійснив наїзд на велосипедистку, яка рухалася в попутному з ним напрямку. Від отриманих травм 63-річна мешканка того ж села померла на місці події.

Співробітники поліції освідчили водія. З’ясувалося, що він керував транспортним засобом перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2,72 проміле алкоголю.

Нетверезого водія поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесли дані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За скоєне зловмисникові загрожує до десяти років позбавлення волі.

Автомобіль фігуранта поміщено на арештмайданчик. У справі буде призначено ряд експертних досліджень.

Поліція Закарпатської області