До уваги ЗМІ! Столична прокуратура попередила про розсилку вірусу в повідомленні нібито від її імені

Невідомі особи здійснюють спам-розсилку нібито від імені Київської міської прокуратури.

У повідомленнях, які надходять на електронну пошту, міститься файл під назвами «Спецповідомлення» або «Електронна копія службового листа», який може мати вірусну програму.

Якщо ви отримували таке повідомлення сьогодні після 14.00, не відкривайте файл та одразу видаліть його. Адже жодних подібних розсилок прокуратура не здійснювала.

Будьте пильними!

Разом переможемо!

Київська міська прокуратура