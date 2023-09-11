Трьом російським окупантам оголосили підозри в катування цивільних у херсонському ІТТ

Головне управління Нацполіції у Херсонській області оголосило підозри в порушенні законів та звичаїв війни трьом військовослужбовцям РФ у поєднанні з умисним убивством.

Про це свідчать підозри, опубліковані на сайті Офісу генпрокурора.

У період із 1 березня по 11 листопада 2022 року місто Херсон було окуповане російською армією. Контроль над містом здійснювався у тому числі із застосуванням військ нацгвардії РФ.

У захоплених держустановах росіяни організували місця незаконного увʼязнення, катування і жорсткого поводження із цивільними, яких схиляли до співпраці, допитували про проукраїнських активістів і противників окупаційної влади.

9 березня солдати змусили начальника ізолятора тимчасового тримання №1 в Херсонській області віддати їм ключі і в подальшому використовували ізолятор по вулиці Теплоенергетиків, 3 для незаконного увʼязнення мирних жителів.

Із початку березня по кінець жовтня минулого року через увʼязнення у приміщенні херсонського ІТТ №1 у виснажливих і антисанітарних умовах пройшли понад 200 осіб.

Люди були увʼязнені від кількох тижнів до кількох місяців, їх виводили на допити, били руками, ногами, палицями, електричним стумом, погрожували вбивством і змушували давати неправдиві свідчення про себе і членів сімʼї.

До щонайменше 25 потерпілих росіяни застосували різні види сексуального насильсьтва, у тому числі підключали електричні дроти до статевих органів.

До цих злочинів були залучені соддати 143 полку оперативного призначення 50 окремої бригади оперативного призначення Управління Росгвардії по Челябінській області — зокрема, стрільці роти оперативного призначення Алєксандр Чиленгіров, 2002 р.н. і Єгор Бондаренков, 2002 р.н., також військовослужбовець 50 ОБРОП Південного округу військ нацгвардії РФ (військова частина 3660) Алєксєй Холоділін, 1988 р.н.

Один потерпілий утримувався в ізоляторів 5 місяців і зазнав сексуального насильства — йому до статевих органів приєднували дроти з електричним струмом. Бондаренков бив арештанта кулаками, ногами і гумовою палицею по всьому тілу та імітував його розстріл.

Вночі із 17 на 18 червня Чиленгіров, Бондаренков і четверо інших російських військовослужбовців побили іншого затриманого руками і ногами. Чоловік помер від закритої травми органів грудної порожнини, а саме множинних переломів ребер. // Судовий репортер