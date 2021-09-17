В Изюме подростки избили мужчину

Досудебное расследование продолжается.

Трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет напали в Изюме Харьковской области на мужчину на детской площадке.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Правоохранителей на место происшествия около 20:30 вызвал сам 47-летний пострадавший.

Как установили полицейские, группа подростков гуляла на детской площадке, где в то время играли другие дети. Заметив на поляне взрослого, который как раз читал книжку, они подошли к нему и совершили нападение.

Самый старший из компании 17-летний парень причинил потерпевшему телесные повреждения средней степени тяжести.

Другие дети после увиденного с площадки бежали.

Нападавшим сообщили о подозрении по статьям о хулиганстве. Несовершеннолетним грозит 4 года лишения свободы. 17-летнему нападавшему сообщили о подозрении об умышленном причинении травм средней тяжести.

Досудебное расследование продолжается. // УНИАН