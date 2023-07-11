Примушували малолітніх дітей до створення порно – матір та її співмешканця засуджено до 15 років ув’язнення

Ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва в суді довели вину матері та її співмешканця у виготовленні, розповсюдженні та примушуванні власних малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії, вчиненні відносно них насильницьких дій сексуального характеру та розбещення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156 КК України). Вироком суду їх засуджено до максимальної міри покарання – 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що жінка та її співмешканець, маючи на утриманні двох малолітніх дітей – 13-річного хлопчика та 12-річну дівчинку, застосовували відносно них насильство та примушували до участі у створення дитячої порнографії.

Відзняті матеріли обвинувачені розповсюджували через всесвітню мережу Інтернет.

Під час виготовлення дитячої порнографії матір та її співмешканець вчиняли відносно дітей насильницькі дії сексуального характеру та розбещували їх.

Вказані протиправні дії тривали протягом одного року і лише за втручання правоохоронців були припинені.

Деснянським районним судом міста Києва в повній мірі підтримано запропоновану ювенальним прокурором максимальну міру покарання та вироком суду кривдників дітей засуджено до 15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з доступом до інформаційно-телекомунікаційних систем на 3 роки.

Крім того, за рішенням суду відомості щодо вказаних осіб внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі діти перебувають з законним представником (бабусею).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві та оперативного супроводження Департаменту міграційної поліції Національної поліції України.

Київська міська прокуратура