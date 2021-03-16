В Каменском рецидивист посреди улицы напал с ножом на мужчину

Полиция Каменского задержала 39-летнего горожанина, который подозревается в покушении на убийство местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из его участников пырнул второго ножом в шею. Инцидент случился утром 13 марта на проспекте Победы.

К счастью, ранение оказалось для потерпевшего не смертельным. Нападавший попытался скрыться с места преступления, однако его оперативно поймали полицейские.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. // dpchas.com.ua