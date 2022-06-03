Викрито чоловіка, який продавав у соцмережах неіснуючу військову амуніцію

Працівники управління карного розшуку спільно з поліцейськими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області викрили шахрая, який брав гроші за військову амуніцію і витрачав їх на власні потреби. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Найрозповсюдженішими схемами шахрайства в умовах воєнного стану є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення, продаж неіснуючих товарів та блокування банківських карток.

Так, правоохоронці викрили зловмисника, який вирішив “заробити” на війні. Ним виявився 31-річний житель Черкаського району. Фігурант ошукував громадян у соціальних мережах, які хотіли придбати амуніцію для українських військових. Зловмисник публікував оголошення про продаж військової форми, взуття та інших військових товарів за привабливими цінами. Отримував від потенційних покупців завдаток, та товар не надсилав. Отримані гроші “аферист” витрачав на власні потреби.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, які вказані на сайті НБУ, або через додаток «Дія». Будьте уважними та пильними.

Сектор комунікації поліції Черкаської області