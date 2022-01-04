В Киеве избили и ограбили курьера пиццерии

В субботу, 1 января, на Лесном массиве в Киеве неизвестные избили и ограбили курьера Domino’s Pizza. Парень находится в реанимации.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

Вблизи общежития Киевского национального торгово-экономического университета группа людей поздно вечером напала на курьера. Парня затащили в местную забегаловку, избили, а потом требовали 30 тысяч гривен, все вещи и документы.

Курьеру удалось сбежать. На данный момент он лежит в реанимации в тяжёлом состоянии, со сломанными ребрами и разрывом селезенки. Правоохранители начали поиски подозреваемых. С информацией просят обращаться на горячую линию. // «Апостроф»