В Киеве на мосту задержали воров-«барсеточников» из Грузии (фото)

В Киеве 19 ноября уголовный розыск после погони задержал двух граждан Грузии возрастом 42 и 46 лет, которые пытались сбежать после кражи из автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

В течение дня произошли две кражи на территории Киево-Святошинского и Обуховского районов. Воры разбили окна автомобилей, откуда похитили ценные вещи.

Оперативники провели операцию по задержанию. Воры при побеге с последнего места преступления сменили номера на своей машине, однако это не помешало полицейским и они быстро догнали их и задержали. Иностранцев поместили в изолятор временного содержания. У подозреваемых изъяли краденое имущество и деньги. Полиция проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов с иронией извинился за пробку на столичном Южном мосту, к которой привело задержание.

«Оперативно и эффективно сработал уголовный розыск Киевской области. Задерживали быстро, красиво, жестко, но в рамках действующего законодательства… А всем «ворам» – помните, эти оперативники обязательно придут за вами! Вопрос времени», — написал Небытов на своей странице в Facebook.

Преступности.НЕТ