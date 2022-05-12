Слідчі повідомили про підозру киянину, який виправдовував російську агресію проти України

Правопорушник на власній сторінці у соціальній мережі розповсюджував інформацію, яка виправдовувала злочинні дії російських окупантів на та визнавав їх правомірними. Тепер зловмиснику загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Слідчі слідчого управління поліції Києва спільно із працівниками Служби безпеки України виявили чоловіка, який співпрацював з державою-агресором та розміщував на сторінці одного з інтернет-ресурсів інформативні повідомлення, спрямовані на підтримку російської федерації. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Як зазначив слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності столичного главку Максим Бородич, правоохоронці зібрали необхідну доказову базу про неправомірну та антидержавну діяльність киянина:

«Провівши слідчі дії, ми встановили особу правопорушника, ним виявився раніше не судимий чоловік, 1982 року народження. Фігурант здійснював інформаційну діяльність на власній сторінці однієї із соціальних мереж, де публікував заклики, спрямовані на глорифікацію та виправдовування злочинних дій російських окупантів. Як пояснив нам чоловік, він очікував представників російської армії та чекав на їх приїзд до Києва».

Наразі слідчі столичного главку повідомили киянину про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікація її учасників. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до п‘яти років.

Відділ комунікації поліції Києва