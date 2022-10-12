Ухилення від сплати податків на понад ₴23 млн. – особі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру громадянці України в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювана упродовж 2012-2016 років отримала від підконтрольної компанії-нерезидента дохід на загальну суму 6,2 млн доларів США та 1,5 млн євро. Однак вона не задекларувала власні доходи в податкових органах України та ухилилась від сплати податків на загальну суму понад 23 млн грн. У подальшому підозрювана легалізувала кошти з метою приховування джерел їх походження та розпорядження ними на власний розсуд.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора