Жителя Одеського району затримали за підозрою у смертельному побитті односельчанина

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що двоє знайомих чоловіків 58-ми та 44-х років розпивали алкогольні напої у дворі останнього в одному з сіл Нерубайської ОТГ. Коли у товаришів закінчилось спиртне, вони пішли до магазину, де познайомились з 32-річним чоловіком і запросили в свою компанію на застілля. Через деякий час господар пішов у будинок спати, а між його гостями, які продовжили пити на подвірʼї, ближче до ранку зав’язалася сварка, яка переросла у бійку. Молодший за віком чоловік вдарив старшого кулаком по голові, а коли той упав – почав бити його ногами. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник втік.

Прокинувшись вранці, господар домоволодіння виявив свого знайомого без свідомості і викликав поліцію та «швидку». Прибувши на місце події, медики констатували смерть чоловіка.

Попередньо потерпілому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер, розриву легень та печінки, крововиливу у діафрагму тощо. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень та причина смерті будуть встановлюватись за результатами судово-медичної експертизи.

Оперативники територіального підрозділу поліції менш ніж за годину встановили та затримали правопорушника за місцем його мешкання. Той у скоєному зізнався.

З місця події поліцейські вилучили речові докази та призначили низку експертиз.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Підозрюваний затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть про обрання йому судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції № 2