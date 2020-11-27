У Львові повідомлено про підозру зловмисникам, причетним до вимагання та викрадення людей

Слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України у Львівській області та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили організаторів злочинного угруповання, причетних до вчинення особливо тяжких злочинів – зокрема, викрадення та незаконного позбавлення волі людей.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у квітні 2019 року на території однієї з автозаправних станцій, розташованої у Пустомитівському районі, троє зловмисників силоміць посадили в автомобіль «Фольксваген Гольф» 31-річного місцевого мешканця та повезли у невідомому керунку. При цьому, погрожуючи фізичною розправою йому та його родичам, вони вимагали в жертви грошові кошти у сумі 3700 доларів США.

В подальшому один зі зловмисників, 30-річний мешканець Жовківського району, був затриманий правоохоронцями під час одержання частини коштів, які вони вимагали від потерпілого. А двоє його спільників переховувались від слідства та перебували у розшуку.

6 листопада 2020 року правоохоронці затримали зловмисника – 52-річного мешканця Пустомитівського району, а 24 листопада встановили місцеперебування його спільника – 46-річного жителя Сокальського району. Встановлено, що вони були організаторами злочинного угруповання, яке займалося вимаганням та викраденням людей. Під час затримання один із фігурантів чинив опір правоохоронцям та намагався втекти.

Слідчі поліції Львівщини повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області