На Львівщині затримали водія, який збив на смерть 16-річну дівчину та втік з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня, близько 20.15, на автодорозі «Київ – Чоп» у селі Верхнє Синьовидне Стрийського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Toyota Land Cryiser», 62-річний мешканець одного з сіл Стрийського району, рухаючись у напрямку міста Чоп, здійснив наїзд на 16-річну мешканку району, після чого поїхав з місця ДТП.

Від отриманих травм школярка померла до приїзду швидкої.

Провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини та працівники територіального підрозділу поліції встановили особу водія та місце його перебування.

Невдовзі його було затримано у селі Дубина в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області