За спробу підкупу начальника міської поліції затримано мешканця Черкащини

Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції України та черкаської поліції затримали жителя міста Христинівка на передачі тисячі доларів США у якості хабаря посадовцю місцевої поліції. У такий спосіб чоловік намагався «відкупити» сина від кримінальної відповідальності.

Інформація про корупційну пропозицію надійшла до оперативників Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ від т.в.о. начальника Христинівського відділення черкаської поліції.

Капітан поліції повідомив, що йому пропонують неправомірну вигоду за вирішення питання про закриття одного з кримінальних проваджень.

Встановлено, що неправомірну вигоду посадовцю поліції пообіцяв 56-річний мешканець Христинівки. Слідчі поліції інкримінують його сину зберігання наркотиків в особливо великих розмірах.

Передачу коштів у повній сумі поліцейському працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі Уманського ВП, під процесуальним керівництвом прокуратури, зафіксували. Неправомірну вигоду вилучили.

Порушника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують йому оголошення про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України