В Киеве на взятке попался подполковник полиции

В Киеве во время получения взятки задержали заместителя начальника следственного отдела Дарницкого УП ГУНП подполковника полиции Александра Билыка.

Об этом сообщили в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook. Отмечается, что задержание произошло в субботу, 3 октября.

Правоохранитель, как сказано в сообщении, получал неправомерную выгоду в 3 тысячи долларов якобы за закрытие дела.

«Сегодня, 3 октября в Дарницком районе города Киева, работниками СБУ, ГБР, ДВБ при получении неправомерной выгоды 3 тыс. долларов за закрытие дела, задержан заместитель начальника следственного отдела Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве подполковник полиции Билык Александр Андреевич», – сказано в сообщении.

OBOZREVATEL