В Киеве неизвестные изувечили припаркованное авто и положили на крышу голову коровы (фото)

Что стало поводом для такого инцидента — пока неизвестно.

В Киеве нанесли значительные повреждения припаркованном авто, а на его крышу положили отрезанную голову коровы.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Телеграм-канале.

Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там Toyota RAV4 разбили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше. // УНИАН