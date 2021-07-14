В Киеве неизвестные изувечили припаркованное авто и положили на крышу голову коровы (фото)
Что стало поводом для такого инцидента — пока неизвестно.
В Киеве нанесли значительные повреждения припаркованном авто, а на его крышу положили отрезанную голову коровы.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Телеграм-канале.
Инцидент произошел возле дома №56 на улице Каховской. Припаркованному там Toyota RAV4 разбили окна и прокололи колеса. Огромную голову коровы неизвестные положили слева на крыше. // УНИАНTweet