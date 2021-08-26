В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис омбудсмена (видео)

В Киеве неизвестный бросил «коктейль Молотова» в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. На месте уже работают правоохранители.

Об этом РБК-Украина сказали в полиции Киева.

В полиции отказались пока раскрывать детали происшествия, отметив, что правоохранители уже выясняют обстоятельства.

Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители.

Информацию об инциденте на странице в Facebook подтвердила сама омбудсмен Денисова. Она отметила, что в результате инцидента были повреждены двери офиса, а сотрудники и посетители не пострадали.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия», — добавила она.