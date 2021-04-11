В Киеве открыто уголовное дело из-за сноса исторического здания (фото)

Домом конца 19 века владел купец 2-й гильдии Иван Яковлевич Уткин, занимавшийся продажей масляных красок.

В Шевченковском районе города Киева, по улице Симона Петлюры, произошел самовольный снос исторического здания, а именно – дома Уткина.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В связи с этим Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации.

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (Самоуправство).

В рамках уголовного производства проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций. // УНИАН