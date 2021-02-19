В Киеве отморозок избил битой и ограбил консьержку

Во время обследования прилегающей территории преступник был найден — он один был среди ночи на улице с обогревателем в руках.

В Киеве мужчина избил битой консьержку, которая не пускала его в дом, и забрал у нее обогреватель.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Вызов о разбойном нападении на проспекте Георгия Гонгадзе поступил в полицию сегодня ночью, около 03:00. Патрульные, которые приехали через несколько минут, выяснили, что мужчина пытался проникнуть в дом.

«Сначала просто беседами, потом — угрозами. А когда и это не подействовало — достал биту, избил женщину и забрал у нее мобильный телефон и обогреватель», — говорится в сообщении.

Во время обследования прилегающей территории преступник был найден — он один был среди ночи на улице с обогревателем в руках. В ходе поверхностной проверки у него также нашли биту и телефон.

Задержанного передали следственно-оперативной группе Подольского управления полиции. // УНИАН