В Киеве пассажир-уголовник угнал у таксиста машину

Мужчина угрожал таксисту физической расправой, и тот отдал злоумышленнику легковушку. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

Сразу после угона таксист позвонил арендодателям, которые заблокировали автомобиль. Полицейским таксист рассказал, что лишился машины в Голосеевском районе столицы.

Оперативники проанализировали видео с камер наблюдения и установили местонахождение похищенного автомобиля. Машину нашли на Железнодорожном шоссе. В салоне никого не оказалось.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полицейские задержали угонщика. Им оказался 24-летний ранее судимый уроженец Киевской области, проживающий в хостеле. Сейчас следователи устанавливают причастность мужчины к совершению кражи денег и имущества в одном из заведений общественного питания, где он работал официантом.

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. За содеянное мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. // sq.com.ua