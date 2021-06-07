В Киеве пьяный водитель покалечил свое авто и устроил потасовку с полицейскими

В Киеве мужчина после того, как выпил немало алкоголя на свадьбе друзей, сел за руль своего Lexus и поехал кататься по городу, но его поездка была недолгой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

Патрульные заметили его, когда он на кругу проспекта Гонгадзе и улицы Ивана Выговского съезжал с клумбы и пытался ехать в сторону Выговского. Однако далеко уехать нетрезвый водитель не смог, так как пробил все четыре колеса, радиатор и поддон двигателя.

После остановки мужчина вел себя агрессивно по отношению к патрульным, им пришлось надеть на него наручники. По его словам, кроме алкоголя он также «курил траву».

«Тест на приборе драгер показал 2,71 промилле, что почти в 14 раз превышает норму. Автомобиль уехал на штрафплощадку», — сказано в сообщении. // Рупор