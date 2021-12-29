В Киеве пьяный живодер выбросил в окно новорожденных щенков

В Киеве мужчина выбросил новорожденных щенков из окна, потому что они «ему не нужны». Ему грозит до 3 лет в тюрьме.

Об этом сообщают «Вікна».

По словам местной жительницы, она увидела, как мужчина выбросил из окна многоэтажки 5 новорожденных щенков. От полученных травм животные скончались на месте. Позже стало известно, что таким образом мужчина хотел избавиться от детенышей своей собаки, которую он не стерилизовал. Соседи вызвали полицию. По словам свидетелей, мужчина был пьян, когда разговаривал с полицейскими.

«Щенки на улице. Это я их выбросил из окна. Сделал это, потому что они нам не нужны», — заявил мужчина.

Живодеру грозит почти три года тюрьмы. // «Апостроф»