В Киеве сотрудники туристических компаний подделывали «ковидные» справки

Стоимость поддельной справки составляла от 1 до 1,2 тысячи гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили сотрудников двух туристических компаний, которые подделывали «ковидные» справки для своих клиентов.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры работники двух туристических компаний предлагали своим клиентам дополнительную услугу, которая заключалась в изготовлении поддельных справок об отрицательном ПЦР-тест на COVID-19, якобы выданных одним из столичных медицинских учреждений.

Стоимость поддельной справки составляла от 1 тысячи до 1,2 тысячи гривен.

Во время обысков в офисах компаний правоохранители изъяли бланки поддельных справок с результатами ПЦР-тестов, поддельную печать медицинского учреждения, компьютерную технику и флеш-носители, на которых содержалось около тысячи поддельных справок в электронном виде.

«Сейчас проверяется причастность двух жителей Киева к функционированию преступной схемы с целью привлечения их к ответственности. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — говорится в сообщении.

Открыто производство по части 3 статьи 190 «Мошенничество» и частью 3 статьи 358 «Подделка документов» Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Ровенской области арестовали владелицу турагентства, которая подделывала результаты тестов на коронавирус для поездок за границу. Стоила такая услуга 400-500 гривен.

Бланки женщина брала из интернета, самостоятельно их заполняла и выдавала справки клиентам для выезда в другие страны. // УНИАН