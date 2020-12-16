На Житомирщині завершено розслідування розтрати півмільйона гривень під час ремонту школи

16 грудня детективи слідчого управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом прокуратури регіону направили до суду обвинувачення щодо трьох жителів Житомирщини, які у результаті протиправних дій заволоділи понад 500 тисячами бюджетних коштів. Правопорушення, зафіксовані поліцейськими, учинені під час капітального ремонту освітнього закладу в Овруцькому районі.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що підрядник за попередньою змовою з інженером технічного нагляду під час проведення капітального ремонту приміщення завищили показники проведених робіт та використаних будівельних матеріалів. У подальшому були оформлені відповідні документи, підписані замовником в особі директора закладу, що стали підставою для перерахування підряднику з місцевого бюджету зайвих грошових коштів на суму понад 500 тисяч гривень. Фактично ж будівельні роботи в повному обсязі не виконані.

Відтак з метою відшкодування завданої державі майнової шкоди до підозрюваних заявлено цивільний позов та судом накладено арешт на їхнє майно.

Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України направлено до суду.

За чинним законодавством фігурантам може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльність на строк до 3 років.

Досудове розслідування проводилося детективами Слідчого управління ГУНП в Житомирській області під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області