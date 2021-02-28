В Киеве убили отца двоих детей

В Киеве на Борщаговке произошло жестокое убийство.

Как пишет dtp.kiev.ua в Фейсбук, происшествие произошло на улице Любомира Гузара.

«Отец 2 детей Сергей, 1987 года рождения пришел домой и упал в коридоре, потеряв сознание. Ножевое ранение в живот. Жене и теще ничего сказать не успел. Умер по время оказания реанимационных мероприятий бригадой ЭМП (экстренная медицинская помощь, — ред.)», — сказано в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. // Телеграф