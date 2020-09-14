В Киеве уроженец Турции и его жена вербовали девиц в «секс-рабство»

В Киеве разоблачили преступную группировку которая продавала девушек из Украины в сексуальное рабство в Турцию. Сообщники завербовали восемь женщин, которым обещали высокооплачиваемую работу за рубежом.

Организатор знакомился и общался с молодыми девушками, которые оказались в трудном материальном положении и ищут трудоустройство. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

Как сообщили в полиции, 41-летний уроженец Турции путем обмана вербовал девушек для трудоустройства за рубежом, но не сообщал о действительном виде деятельности и условиях. На самом деле девушек искали для проституции. Также он вовлек к участию в этой деятельности свою 37-летнюю жену, которая помогала подыскивать девушек.

Втягивая в это «трудоустройство» девушек, преступники пытались создать условия долговой кабалы для пострадавших, и путем угроз жизни и здоровью заставить оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, муж с женой наладили связь еще с тремя знакомыми, которые организовывали сексуальную эксплуатацию женщин за рубежом.

Сейчас следователи завершили досудебное расследование преступления по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в отношении организатора и его сообщницы в Святошинский районный суд Киева. За содеянное фигурантам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.