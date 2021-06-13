В Киеве в кустах обнаружили обнаженный труп женщины
В Киеве, на улице Елены Телиги, в кустах недалеко от АЗС, мужчина обнаружил тело женщины без признаков жизни.
Об этом в ночь на воскресенье, 13 июня, сообщил Киев Оперативный.
По его данным, умершая не имела постоянного места жительства. Тело, на котором отсутствуют признаки насильственной смерти, пролежало у дороги около двух дней.
Мужчина, наткнувшийся на обнаженный труп, рассказал, что над ним уже летали мухи. Когда понял, что это мертвый человек, побежал на заправку и вызвал полицию.
На место событий прибыло руководство Нацполиции Киева. Также там работали следователи, кинологи и представители других подразделений. // Преступности.НЕТTweet