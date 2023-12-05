У парку «Межигір’я» зловмисники організували масштабне виробництво фальсифікату (відео)

На поточний момент триває слідство за фактом “незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару”.

Що таке “Межигір’я”

“Межигір’я” – це колишня державна резиденція в Україні, яка стала відомою після її використання Віктором Януковичем, колишнім президентом України, як його особиста резиденція. “Межигір’я” розташоване в селищі Нові Петрівці, Київської області, на березі річки Дніпро.

Цей комплекс має площу близько 140 гектарів і включає в себе ряд будинків. Також тут розташовані гольф-клуб, вертолітна площадка, гараж для автомобілів, зоопарк, теплиці, і декілька озер.

Янукович став президентом України в 2010 році та почав активно використовувати “Межигір’я” як свою особисту резиденцію. Офіційно він ніколи не володів “Межигір’ям”, а використовував його через складну мережу компаній та фондів. Після того, як Янукович втік до Москви під час Революції Гідності у 2014 році, Межигір’я було відкрито для публіки і стало символом корупції і розкоші.

У 2022 році Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти Януковича, у тому числі і “Межигір’я”.