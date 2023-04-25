Жінку, яка підозрюється у вбивстві через необережність 3-місячного немовляти взято під варту

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчими слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 33-річної жительки Вінницької територіальної громади у вбивстві 3-х місячного хлопчика через необережність.

Слідством установлено, що 17 квітня 2023 року жінка запропонувала допомогти своїм сусідам у догляді за їх немовлям. Забравши дитину до себе цілу ніч розпивала спиртні напої у компанії двох друзів.

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на зупинці громадського транспорту з немовлям на руках, не втримавши його, допустила падіння малюка на землю. Після чого не вжила заходів щодо звернення за медичною допомогою, а навпаки – намагалася приховати вчинений злочин. У результаті отриманих травм 3-місячний хлопчик помер.

Наразі жінці вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України, слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У разі доведення винуватості жінки в судовому порядку їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури