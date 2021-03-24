В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

Авария произошла на улице Братиславской. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась.

В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе и после этого скрылся с места ДТП, полиция ищет свидетелей.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла на улице Братиславской.

Предварительно правоохранители установили, что водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где она впоследствии скончалась.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Усилия правоохранителей направлены на установление обстоятельств ДТП. Полицейские обращаются к возможным свидетелям происшествия: если кто-то имеет какую-либо информацию по этому поводу, сообщить по телефону «102», — отметили в полиции.

УНИАН