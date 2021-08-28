У Миколаєві злочинне угруповання судитимуть за вимагання коштів та викрадення людини

Серед обвинувачених – шестеро мешканців Миколаєва з кримінальним минулим. Дії зловмисників кваліфіковані слідчими за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 грудня 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області з колегами-правоохоронцями затримали чотирьох фігурантів. Зловмисники якраз отримували частину «боргу» — 130 тисяч гривень. Загалом зловмисники вимагали у потерпілого 47 тисяч доларів США. Аби змусити чоловіка віддати їм кошти, обвинувачені спочатку погрожували йому фізичним насиллям, а надалі силоміць позбавили його волі.

У ході слідства було встановлено, що до складу угруповання входило шестеро мешканців Миколаєва. Виявилося, що вони причетні ще до одного факту вимагання коштів, зокрема – 17 тисяч доларів США.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області повідомили про підозру організатору та п’ятьом спільникам. Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Вчора, 27 серпня, за погодженням із Миколаївською обласною прокуратурою обвинувальний акт стосовно всіх учасників організованої злочинної групи скеровано до Корабельного районного суду м. Миколаєва.

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національно поліції України