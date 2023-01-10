77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми й продавав секс з ними іншим, серед яких виявився і завідувач відділення одного з коледжів
На Буковині до 15 та 12 років за ґратами засуджено двох пенсіонерів, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей
За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури винесено вирок двом мешканцям Чернівців, які посягали на статеву свободу та недоторканість дітей. Їх засуджено до 15 та 12 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі, створив у своєму помешканні місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат. Він запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги.
Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від протиправних дій обвинувачених було троє дівчат, проте лише дві проявили сміливість та подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні.
У судовому засіданні обвинувачені вину визнали частково, проте прокурор надав достатньо доказів про їх причетність до інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Чернівці визнав винним 77-річного чоловіка у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 155, ч. 3 ст. 302, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156-1, ч. 3 ст. 301-1, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Його 68-річного спільника у 29 епізодах, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 155, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 155 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.