В Киеве водитель убил пешехода, который решил с ним поспорить

В пятницу, 19 февраля, в Киеве произошла драка между водителем и пешеходом, которая привела к смертельному исходу, полиция разыскивает убийцу.

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный»

«Похоже, что не поделили, кто кого будет пропускать на пешеходном переходе, и пошло-поехало…» — говорится в сообщении.

По предварительной информации, драка произошла возле театра им. Ивана Франко. Водитель ударил пешехода, после чего тот умер. Врачи скорой помощи помочь не смогли.

Правоохранители объявили план «Перехват»: в Киеве разыскивают автомобиля Hyundai Sonata и его водителя. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

UPD: водія, який вчинив бійку із пішоходом, затримано. Нагадаємо, що пішохід помер на місці.