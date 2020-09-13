В Киеве задержали «клофелинщика», грабившего людей

Сотрудниками Патрульной полиции Киева был задержан мужчина, который подмешивал клофелин своим клиентам и похищал у них ценные вещи.

Об этом сообщает Варта Голосеево:

На место прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, обнаружили у него в автомобиле телефоны, симкарты и белое порошкообразное вещество неизвестного происхождения.

У мужчины были признаки наркотического опьянения, поэтому ему предложили пройти тест, но он отказался, после чего патрульные составили протокол по статье 130.

Подозреваемый был доставлен в Дарницкое УП для дальнейших следственных действий. // Соцпортал