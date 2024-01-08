До 10 років позбавлення волі засуджено депутата-колаборанта з Херсонської міськради

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва та Малиновської окружної прокуратури м. Одеси судом оголошено обвинувальний вирок депутату Херсонської міської ради за обвинуваченням у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори довели, що обвинувачений, в умовах воєнного стану прийняв пропозицію представників збройних сил рф про співпрацю та був проголошений заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон.

Перебуваючи на вказаній «посаді», обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в окупаційній вца м. Херсон, тобто здійснював незаконну діяльність, пов’язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення вироком Малиновського районного суду м. Одеси обвинуваченого визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на 15 років з конфіскацією усього належного майна на користь держави.

Судовий розгляд здійснювався у формі спеціального судового провадження.

Раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Київська міська прокуратура