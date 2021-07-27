В Киеве задержали подонка, устроившего погром на Аллее Героев Небесной сотни
Уроженец Донецкой области не смог объяснить мотивы своего поступка.
В Киеве устроили погром на Аллее Героев Небесной сотни. Мужчина повредил клумбы, его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
Прохожие сообщили полицейским о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.