В Киеве задержали подонка, устроившего погром на Аллее Героев Небесной сотни

Уроженец Донецкой области не смог объяснить мотивы своего поступка.

В Киеве устроили погром на Аллее Героев Небесной сотни. Мужчина повредил клумбы, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции Киева .

Прохожие сообщили полицейским о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.