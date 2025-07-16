Вбивство полковника СБУ: українців попередили про російську інформоперацію

Можна з упевненістю говорити про чергову спецоперацію, головна мета якої — відвернути увагу від участі Росії в організації теракту.

Центр протидії дезінформації попередив українців про чергову маніпуляцію проросійської пропаганди, яка намагається вбити клин між Україною та її союзниками, оперуючи брехливими і перекрученими фактами.

Про це ЦПД повідомляє 16 липня на сторінці у Фейсбуці.

Зокрема, проросійські інформаційні канали повідомили про заяви причетності американського ультраправого угруповання до вбивства співробітника Служби безпеки України Івана Воронича, намагаючись подати це як приклад «внутрішньої боротьби союзників» проти України.

Насправді ж можна з упевненістю говорити про чергову інформаційну спецоперацію, головна мета якої — відвернути увагу від участі Росії в організації теракту та перенаправити підозри на інші сили.

Як повідомляє у середу The Guardian, терористична група The Base, створена в США, “взяла на себе відповідальність” за вбивство офіцера СБУ Івана Воронича в Києві. Ця організація вже неодноразово згадувалася в контексті кремлівського впливу.

Упродовж останніх місяців група поширювала заклики до нападів на українців і об’єкти критичної інфраструктури, пропонуючи за це грошову винагороду.

: її засновник Рінальдо Наззаро, який живе життям напіввтікача-американця в Санкт-Петербурзі зі своєю російською дружиною і сім’єю, роками заперечував будь-які зв’язки з російською розвідкою, зайшовши так далеко, що заявив підконтрольному Кремлю телеканалу, що він «ніколи не контактував з жодними російськими службами безпеки».

Але цифрова криміналістика групи і публічна історія Наззаро говорять про протилежне: онлайн-сліди The Base значною мірою спираються на російську цифрову інфраструктуру, а її вербувальна електронна пошта використовувала адресу Mail.ru — поштової служби, що належить союзнику Путіна.

“Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію Росії: Кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угруповань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору й дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини як «ініціативу третіх сторін» — це спроба замести сліди й уникнути відповідальності”, — наголошують у ЦПД.

Наразі українські державні органи ведуть слідство у справі вбивства офіцера СБУ. Імена причетних стануть відомі згодом, однак уже зараз зрозуміло, що злочин має російський слід.

Раніше Центр повідомляв про подібні приклади: від кібератак APT29 до вигаданих «терактів» у Балтії — Кремль системно використовує спецоперації та інформаційні вкиди, щоб зірвати міжнародну підтримку України.

Нагадаємо, у ході спецоперації працівники Служби безпеки України ліквідували кілерів, які за завданням росіян вбили у Києві полковника СБУ Івана Воронича. Після вбивства чоловік та жінка намагались залягти на дно, але у неділю зранку їх знайшли на Київщині та ліквідували через спробу чинити опір, йдеться у повідомленні СБУ. // Дзеркало тижня