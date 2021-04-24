Посадовців Запорізького облуправління Держгеокадастру підозрюють в оборудках із землею майже на ₴1,7 млн.

Відомо, що до складу злочинного угруповання загалом входило п’ятеро осіб, серед яких — кадастрові реєстратори та інші громадяни. Вони передали у приватну власність понад 58 га землі.

Під «керівництвом» начальника одного із районних відділів управління Держгеокадастру у Запорізькій області фігуранти незаконно виводили з державної та передавали у приватну власність земельні ділянки, розташовані в регіоні.

Зловмисники використовували підроблені розпорядження райдержадміністрації та бланки актів реєстрації ділянок. На цій підставі вносили несанкціоновані зміни в автоматизовану систему Державного земельного кадастру. Таким чином зловмисникам вдалося незаконно вивести з державної та передати у приватну власність понад 58 га землі. Державним інтересам завдано майже 1,7 млн грн збитків.

Викрили неправомірну діяльність зловмисників оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області разом зі слідчими обласного управління поліції за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Учора, 23 квітня, п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомили про підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України