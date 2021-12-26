В Киеве задержаны подозреваемые в убийстве врача из Ривненской области

Преступление было совершено вечером 20 декабря.

В Киеве задержали мужчин, причастных к совершению умышленного убийства 50-летнего жителя Ривненской области — главного врача одного из местных санаториев, тело которого с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе под Киевом.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, злоумышленникам сообщено о подозрении по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Киргизии, который работает водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу.

Водитель и его 43-летний приятель — гражданин Кыргызской Республики, который в то время тоже находился в этом же автомобиле, согласились подвезти его.

В ходе поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего тот потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами.

Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что во время исчезновения мужчины, неизвестные лица снимали с его банковской карты денежные средства.

Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров из окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить и задержать.

В ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они оставили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

В настоящее время следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. // УНИАН