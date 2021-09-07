В Киеве женщина зарезала мужа

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Киеве по подозрению в убийстве собственного мужа задержали его 55-летнюю жену.

Детали дерзкого преступления рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Трагедия произошла накануне — правоохранители получили сообщение о выявлении врачами тела 56-летнего мужчины в квартире на улице Карбышева. На нем были следы насильственной смерти. На месте полицейские также увидели жену жертвы, впоследствии была установлена ее причастность к преступлению.

Как установили следователи, между мужем и женой возникла ссора из-за употребления первым алкоголя. Выясняя отношения, женщина схватила нож и нанесла несколько ударов мужчине по туловищу и в шею. Впоследствии она вызвала врачей, которые констатировали смерть раненого.

«Во время обыска мы изъяли вероятное орудие совершения преступления и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз», — рассказали в столичной полиции.

Злоумышленницу задержали, открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Ей уже сообщили о подозрении, суд будут просить взять ее под стражу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

УНИАН