Експосадовця поліції виправдали від хабаря, бо суд визнав провокацію

Приморський районний суд міста Одеси виправдав колишнього заступника начальника Роздільнянського відділу поліції від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 грудня.

У 2019 році поліціянта затримали після передачі йому 500 доларів хабара. За ці кошти він, начебто, обіцяв покривати перевезення контрафактного алкоголю.

У судовому засіданні колишній співробітник поліції вину не визнав. Він розповів, що у 2018-му розслідувалась справа про крадіжку золотих виробів. Підозрюваний зник і поліція припускала, що його переховує в себе вдома сам же потерпілий. У помешканні провели обшук і виявили цех із виготовлення алкогольних напоїв. Поліція зареєструвала нове кримінальне провадження, обладнання і продукцію вилучили.

У січні 2019-го прикордонники затримали чоловіка, який перевозив у машині каністри з речовиною невідомого походження. Виявилося, що це знайомий власника нелегального цеху з виготовлення алкоголю. У подальшому саме він заявив на посадовця поліції, що той попросив у нього хабар — по 100 доларів із машини, інакше не зможе проїжджати. Досягнувши згоди, чоловік ще місяць перевозив рідину для омивання скла і всього перевіз товар 5 разів. Після цього зустрівся у кафе із обвинувачений, щоб розплатитися.

Колишній посадовець поліції висунув власну версію, що чоловік погодився із ним співпрацювати у викритті виробника контрафактного алкоголю. А саме мав ввійти в довіру до фігуранта і спробувати купити товар для перепродажу, а також запропонувати послуги з перевезення, щоб зʼясувати, де розташовані цехи, кому і скільки постачається такої продукції. Тому всі розмови він сприймав саме в рамках співпраці. Щоб свідок пропонував йому 100 доларів за машину не чув, оскільки навіть не зрозумів би про що йде мова, а інакше відреагував би на цю незаконну пропозицію. Поліціянт запевняв у суді, що думав, що в кафе свідок дає йому записку щодо незаконного виробництва алкоголю і відповів «навіщо під столом, давай так». А далі поклав предмет у кишеню куртки, не маючи часу перевіряти, оскільки затримувався на звірку по роботі.

Обвинувачений пояснював, що майже одразу почав здогадуватися про гроші, як тільки поклав їх у кишеню, відчувши за дотиком. І зрозумів, що це треба документувати і так було б легше використати свідка у розкритті інших злочинів, бо він був би на «гачку». Але але з точки зору глузду вирішив не ризикувати і не затримувати особу сам без зброї, адже співрозмовник міг вчинити опір. Нібито, планував піти до відділу поліції і доповісти про інцидент керівництву, але не встиг, тому що по дорозі його затримали озброєні правоохоронці.

Експосадовець поліції стверджував, що заявник спеціально дав йому гроші з мотивів помсти, допомагаючи своєму знайомому, в якого вдома викрили цех із нелегального виробництва алкоголю. Останній, нібито, неодноразово словесно погрожував посадовцю поліції особисто та через його підлеглих, обіцяв, що той пошкодує за свої дії, бо він «вирішує» питання з УЗЕ та СБУ в Одеській області. Підкреслював серйозність своїх намірів, кажучи, що саме завдяки йому у 2017-му викрили на «хабарі» прокурора Роздільнянської прокуратури (потім експрокурора було виправдано судом).

Захист надав у судовому засіданні аудіозпис телефонної розмови, яка автоматично записалася на мобільний телефон працівника поліції, колишнього підлеглого обвинуваченого. Із запису чути, що власник виробництва контрафактного алкоголю погрожує працівникам поліції: «Смотрите, скажите там уголовному розыску, чтобы они ко мне домой с обыском больше не приходили, а то у них будут очень большие проблемы (називає прізвище іншого затриманого на хабарі — ред.) Я думаю вы понимаете, кто ему дал деньги, да? У них будут большие проблемы, я еще раз приду в райотдел и еще раз дам взятку, если они будут ко мне приезжать, поэтому если что ищите его, я вам помогу, только нормально.

Захист доводив, що показання заявника неправдиві, тому що придбання і перевезення 30 каністр омивача скла з міста Чечельник Вінницької області до міста Одеси не є фінансово рентабельним. За трафіками мобільних телефонів, свідок у той період жодного разу не фіксувався у місто Чечельник. Натомість відомо, що чоловік працював неофіційно, у тому числі, займався різними видами незаконної діяльності, а саме придбанням, перевезенням та збутом підакцизних товарів. Це, зокрема, підтверджується рішенням суду, яким його притягнуто до адмінвідповідальності за перевезення 50 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору та належного маркування.

За матеріалами НСРД, свідок намагався вивести обвинуваченого на розмову про свою справу щодо перевезення спиртовмісної рідини, однак посадовець поліції відмовився про це говорити. Тоді свідок сказав, що хоче почати «движуху» і почав обговорювати плату за перевезення: «То есть как и говорили, по сотке зелени машина?». Обвинувачений не відповів на це запитання і взагалі не обговорював оплату, що не суперечить його показанням у суді, що він взагалі не чув це питання. Із запису вбачається, що чоловіки розмовляють про перевезення спиртовмісної рідини, що також не суперечить поясненням обвинуваченого, що з метою отримання оперативної інформації він підтримував спілкування зі свідком щодо перевезення товару.

У підсумку суд погодився, що заявник діяв провокативно. Він постійно ініціював телефонні розмови і прибував на застрічі без запрошення. Натомість висловлювання обвинуваченого про необхідність передавати йому кошти і в якій сумі взагалі не зафіксовані.

Заявник 7 разів особисто брав участь у наданні неправомірної вигоди в Одеській області — лікарю, інспектору прикордонної служби, двом військкомам, дільничному офіцеру поліції, інспектору митниці і за незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.