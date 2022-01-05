Винесено вирок в’язню, який убив співкамерника у Харківському СІЗО

Жовтневий районний суд Харкова засудив чоловіка за умисне вбивство співкамерника по слідчому ізолятору.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 30 грудня.

Подія трапилась у квітні минулого року.

Обвинувачений і загиблий утримувались у камері удвох.

За словами чоловіка, конфлікт виник увечері, коли сусід по камері розсипав їжу та не прибрав за собою зі столу. У нічний час, після 23 години, коли потерпілий лежав у ліжку на спині, обвинувачений підійшов до нього та кулаком правої руки завдав приблизно 8 ударів у груди.

Наступного дня о 14.30 потерпілого виявили в ліжку без ознак життя.

Причиною смерті є закрита травма грудної клітки з переломами ребер та ушкодженням внутрішніх органів, які ускладнилися розвитком легенево-серцевої недостатності.

За висновком експерта, тілесні ушкодження спричинені не одномоментно, а в проміжок часу від 2-4 до 12-18 годин. Тобто були ушкодження, завдані за 2-4 години до моменту настання смерті.

Обвинувачений розповів, що вранці вони ще удвох поснідали та останній скарг на стан здоров’я нібито не висловлював. Приблизно о 10 годині працівники СІЗО та лікар медичної частини провели обхід камери №657 і все було нормально. Тільки після 14 години сусід по камері встав із ліжка та впав на підлогу, вдарившись головою. Він підняв його та поклав на ліжко і викликав чергового слідчого ізолятору та лікаря, які констатували смерть.

Чоловік, який убив сусіда по камері, неодноразово судимий за насильницькі злочини. Через два дні після смерті співкамерника був засуджений за зґвалтування. Також він перебуває на обліку у лікаря-психіатра в КНП «Зміївська центральна районна лікарня» з діагнозом: легка розумова відсталість. Але вважається, що він усвідомлює свої дії та може керувати ними.