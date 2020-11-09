Судитимуть патрульного, який поза службою побив чоловік

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно командира одного зі взводів Управління патрульної поліції Харківської області за фактом умисного нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 КК України).

Як повідомлялось раніше, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року патрульний поліцейський, перебуваючи поза службою, знаходився в будинку своєї співмешканки. До будинку приїхав чоловік жінки, з яким вона разом вже не проживає. Коли поліцейський побачив, що чоловік заходить на територію домоволодіння, між ними виникла словесна перепалка.

У ході конфлікту патрульний наніс удар в область потилиці свого супротивника. Коли чоловік впав на землю, поліцейський сів зверху та продовжував наносити руками по голові.

Своїми діями патрульний заподіяв потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Харківське управління ДВБ НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури