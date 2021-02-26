В Киевской области: обнаружено масштабное захоронение опасных отходов

Государственная экологическая инспекция рассчитала 31,2 миллиона гривен убытков во время внеплановой проверки КП «Згуровский комбинат коммунальных предприятий».

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook, передает УНН.

«Госэкоинспекция рассчитала 31,2 миллиона гривен убытков во время внеплановой проверки КП «Згуровский комбинат коммунальных предприятий», — написал Малеваный.

По его словам, на территории этого субъекта хозяйствования ГЭИ было зафиксировано:

• захоронения опасных отходов, в том числе — медицинских и строительных без соответствующей лицензии;

• захоронения непереработанных бытовых отходов, что запрещено законом Украины «Об отходах»;

• отсутствие заключения по оценке воздействия на окружающую среду и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

• необеспечение защиты земель от засорения и загрязнения.

«Материалы проверки переданы в Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, а по фактам нарушений уже открыто уголовное производство, в том числе и по статье «Экоцид», — отметил Малеваный.

Кроме того, он отметил, что ГЭИ будет настаивать на том, чтобы предоставление услуг по удалению и захоронению отходов, которое осуществляется КП «Згуровский комбинат коммунальных предприятий», было остановлено.

«Для этого инспекция уже направила исковое заявление в Киевский окружной административный суд. Держу это дело на контроле, и в случае появления новых данных обязательно буду информировать», — добавил Малеваный.