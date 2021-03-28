В Киевской области похитили и убили ветерана АТО

В лесу под Киевом найден мертвым ветеран АТО Александр Мандыч «Ташкент», которого накануне неизвестные похитили из его квартиры.

Об этом в своем Facebook сообщили активист Назар Приходько и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По словам бывшего парламентария, ветерана АТО несколько дней назад похитили, а в воскресенье, 28 марта, нашли его тело в лесу с ножевыми ранениями.

«Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на Востоке, а погиб от ножа в спину от отморозков…Убийц якобы задержали и они признались … Хочу видеть эту мерзость в суде и тюрьме…», — рассказал Мосийчук.

Назар Приходько подтвердил, что полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве ветерана АТО, которые уже сознались в содеянном.

«Многое с ним прошли … И когда я узнал от людей, его вывезли в неизвестном направлении перед этим побив — мы с Виталием Грузиновым и Анатолием Медведем бросились на поиски … Виделись с Саней 22.11.2020, в годовщину Оранжевой (революции — ред.), в которой вместе участвовали…», — добавил активист.

В сети также появились фотографии из квартиры активиста, которые были сделаны после похищения. Жилье злоумышленники «перевернули» вверх дном, а стены и пол квартиры испачканы кровью. // «Апостроф»