Затримано підозрюваних у викраденні та вбивстві громадського активіста

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру трьом особам, причетним до викрадення та вбивства громадського активіста та добровольця (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку.

Отримавши інформацію від близьких потерпілого про його зникнення, правоохоронці одразу почали його пошуки. Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами.

Зусиллями працівників Управління карного розшуку ГУ НП у місті Києві, Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві та прокурорів Печерської окружної прокуратури ймовірних викрадачів вдалося встановити та затримати.

У ході слідчих дій з’ясувалося, що зловмисники заподіяли смерть викраденому чоловіку та сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині.

В неділю, 28 березня, тіло загиблого з множинними травмами, у тому числі ножовими пораненнями, було знайдено. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Слідчі дії тривають. Встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура