В Киевской области задержали банду угонщиков автомобилей

В Киевской области правоохранители задержали организованную группу по угону автомобилей. Преступники действовали по всей Украине.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Задержаны организатор и четверо исполнителей.

Известно о минимум 20 случаях угона автомобилей этой группой по Украине. Полиция провела 17 обысков в местах проживания преступников, гаражах и местах разукомплектования автомобилей в Киеве, Киевской, Ровненской и Одесской областях.

Установлено, что злоумышленники получали доступ к авто с помощью специального оборудования без любых препятствий. Точное количество эпизодов угона пока выясняется.

При обысках обнаружены спецтехника для прописки ключей к автомобилям, открытия и заведения авто, рации, пистолеты, десятки мобильных телефонов, свидетельства о регистрации транспорта, номерные знаки, удостоверения водителя, комплекты ключей, 88 фар к автомобилей различных марок, 17 панелей приборов, магнитолы, панели климат-контроля и прочее.

Теперь преступникам должны избрать меру пресечения. // РБК-Украина